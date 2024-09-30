Защитник «Махачкалы» Пальцев после удара в пах от Гомеса: «Спросите лучше у судей, как правильно в футбол надо играть» 

Валентин Пальцев оценил эпизод с грубой игрой со стороны Артура Гомеса.

На 26-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ «Динамо » Махачкала – «Динамо» Москва (0:1) в ходе борьбы за мяч хавбек гостей ногой ударил между ног защитнику, и тот упал на газон, держась за пах. Главный судья матча Сергей Чебан показал бразильцу желтую карточку.

— Отмена пенальти в начале первого тайма, удар вам в пах. Что скажете?

— Комментировать ничего не буду. Спросите лучше у судей, как правильно в футбол надо играть, — сказал Пальцев .