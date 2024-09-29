Артур ударил в пах ногой Пальцеву и получил желтую в матче «Динамо» и «Махачкалы»

Артур Гомес грубо сыграл против Валентина Пальцева.

Московское и махачкалинское «Динамо» встречаются в рамках 10-го тура Мир РПЛ.

На 26-й минуте в ходе борьбы за мяч полузащитник бело-голубых Артур Гомес ногой ударил между ног Валентина Пальцева. Защитник хозяев упал на газон, держась за пах.

Главный судья Сергей Чебан показал бразильцу желтую карточку.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.