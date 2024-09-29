Артур ударил в пах ногой Пальцеву и получил желтую в матче «Динамо» и «Махачкалы»
Артур Гомес грубо сыграл против Валентина Пальцева.
Московское и махачкалинское «Динамо» встречаются в рамках 10-го тура Мир РПЛ.
На 26-й минуте в ходе борьбы за мяч полузащитник бело-голубых Артур Гомес ногой ударил между ног Валентина Пальцева. Защитник хозяев упал на газон, держась за пах.
Главный судья Сергей Чебан показал бразильцу желтую карточку.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости