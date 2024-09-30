Маслов о слухах про интерес «Чарльтона»: «Забавно было. Удивительно, как это все появилось»
Павел Маслов отреагировал на интерес к себе со стороны «Чарльтона» из 3-й лиги Англии.
Соответствующую информацию британские журналисты опубликовали в конце августа.
— Сидел дома, когда увидел новость про интерес «Чарльтона» ко мне. Забавно было.
— Может быть, кто-то шутил на этот счет?
— Нет. Некоторые на полном серьезе подходили и спрашивали про переход в «Чарльтон», правда ли это. Я говорил, что это правда, скоро улетаю в Англию (смеется). Удивительно, как это все появилось, — сказал защитник «Сочи», права на которого принадлежат «Спартаку».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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