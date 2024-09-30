Маслов о слухах про интерес «Чарльтона»: «Забавно было. Удивительно, как это все появилось» 

Павел Маслов отреагировал на интерес к себе со стороны «Чарльтона» из 3-й лиги Англии.

Соответствующую информацию британские журналисты опубликовали в конце августа.

— Сидел дома, когда увидел новость про интерес «Чарльтона » ко мне. Забавно было.

— Может быть, кто-то шутил на этот счет?

— Нет. Некоторые на полном серьезе подходили и спрашивали про переход в «Чарльтон », правда ли это. Я говорил, что это правда, скоро улетаю в Англию (смеется). Удивительно, как это все появилось, — сказал защитник «Сочи », права на которого принадлежат «Спартаку ».