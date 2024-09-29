Маслов об уходе из «Спартака»: «Был откровенный разговор со Станковичем – он сказал, что я ему нравлюсь, но приехал Абена, его игрок. Благодарен, что он прямо высказал свое видение»
Павел Маслов рассказал о разговоре с Деяном Станковичем перед уходом в «Сочи».
Защитник перешел из «Спартака» на правах аренды до конца текущего сезона.
– Был ли шанс остаться в «Спартаке»?
– Да, но у меня был откровенный разговор со Станковичем. Он мне сказал, что я ему нравлюсь как футболист, но приехал его игрок – Абена. Он сказал, что у меня будет не так много времени, я буду играть в Кубке преимущественно, и что мне нужно игровое время. Я благодарен, что Станкович прямо мне сказал свое видение ситуации, – сказал Маслов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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