Маслов об уходе из «Спартака»: «Был откровенный разговор со Станковичем – он сказал, что я ему нравлюсь, но приехал Абена, его игрок. Благодарен, что он прямо высказал свое видение»

Павел Маслов рассказал о разговоре с Деяном Станковичем перед уходом в «Сочи».

Защитник перешел из «Спартака » на правах аренды до конца текущего сезона.

– Был ли шанс остаться в «Спартаке»?

– Да, но у меня был откровенный разговор со Станковичем . Он мне сказал, что я ему нравлюсь как футболист, но приехал его игрок – Абена. Он сказал, что у меня будет не так много времени, я буду играть в Кубке преимущественно, и что мне нужно игровое время. Я благодарен, что Станкович прямо мне сказал свое видение ситуации, – сказал Маслов .