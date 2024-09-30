Сычев о Соболеве: «Будет забивать, отдавать, выкладываться на поле – фанаты «Зенита» все простят и примут его» 

Дмитрий Сычев высказался о ситуации с Александром Соболевым и фанатами «Зенита».

Форвард перешел в петербургский клуб из «Спартака».

«Самое главное, что эта эпопея завершилась и Соболев снова играет. Александр – сильный форвард. Я уверен, он проявит себя в «Зените ». Характер у Соболева есть, он со всеми трудностями справится. Каждый человек – хозяин своих слов.

Александр познает сейчас то, что он сам сказал. Только голами и отношением к делу он сможет изменить отношение болельщиков «Зенита» к себе. Если будет забивать мячи, отдавать передачи, выкладываться на поле, тогда фанаты «Зенита» все простят и примут его», – сказал экс-игрок сборной России.