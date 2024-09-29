На стадионе «Атлетико» объявили, что матч могут отменить, если фанатские беспорядки не прекратятся. Дерби остановлено на 10 минут из-за метания предметов на поле
Действия фанатов «Атлетико» могут привести к срыву матча против «Реала».
Игра была приостановлена после того, как посетители начали бросать зажигалки и другие предметы в направлении голкипера Тибо Куртуа.
«Матч приостановлен на 10 минут из-за метания различных предметов.
Если это не прекратится, решение [об отмене игры] может стать окончательным», – было объявлено посетителям «Метрополитано».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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