На стадионе «Атлетико» объявили, что матч могут отменить, если фанатские беспорядки не прекратятся. Дерби остановлено на 10 минут из-за метания предметов на поле

Действия фанатов «Атлетико» могут привести к срыву матча против «Реала».

Игра была приостановлена после того, как посетители начали бросать зажигалки и другие предметы в направлении голкипера Тибо Куртуа.

«Матч приостановлен на 10 минут из-за метания различных предметов.

Если это не прекратится, решение [об отмене игры] может стать окончательным», – было объявлено посетителям «Метрополитано ».