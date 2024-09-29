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  • Матч «Атлетико» – «Реал» возобновили с 69-й минуты. Игру прерывали на 15 минут из-за бросания предметов в штрафную Куртуа
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Матч «Атлетико» – «Реал» возобновили с 69-й минуты. Игру прерывали на 15 минут из-за бросания предметов в штрафную Куртуа

Матч «Атлетико» и «Реала» возобновили спустя 15 минут после остановки.

Встреча команд на «Метрополитано» была приостановлена на 69-й минуте при счете 0:1 в пользу «Реала» из-за поведения болельщиков «Атлетико» на трибунах. Фанаты бросали предметы в Тибо Куртуа – при этом голкипер «Реала» помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая болельщиков.

После нескольких попыток игроков «Атлетико» и главного тренера Диего Симеоне успокоить трибуны главный арбитр матча Матео Бускетс увел команды в раздевалки. Матч был остановлен на 10 минут, впоследствии ожидание продлили еще на 5 минут.

Спустя 15 минут матч был возобновлен с 69-й минуты.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
происшествия
logoсудьи
болельщики
logoТибо Куртуа
Матео Бускетс Феррер
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