Матч «Атлетико» – «Реал» возобновили с 69-й минуты. Игру прерывали на 15 минут из-за бросания предметов в штрафную Куртуа

Матч «Атлетико» и «Реала» возобновили спустя 15 минут после остановки.

Встреча команд на «Метрополитано» была приостановлена на 69-й минуте при счете 0:1 в пользу «Реала » из-за поведения болельщиков «Атлетико» на трибунах. Фанаты бросали предметы в Тибо Куртуа – при этом голкипер «Реала» помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая болельщиков.

После нескольких попыток игроков «Атлетико » и главного тренера Диего Симеоне успокоить трибуны главный арбитр матча Матео Бускетс увел команды в раздевалки. Матч был остановлен на 10 минут, впоследствии ожидание продлили еще на 5 минут.

Спустя 15 минут матч был возобновлен с 69-й минуты.