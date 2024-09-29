Матч «Атлетико» – «Реал» возобновили с 69-й минуты. Игру прерывали на 15 минут из-за бросания предметов в штрафную Куртуа
Матч «Атлетико» и «Реала» возобновили спустя 15 минут после остановки.
Встреча команд на «Метрополитано» была приостановлена на 69-й минуте при счете 0:1 в пользу «Реала» из-за поведения болельщиков «Атлетико» на трибунах. Фанаты бросали предметы в Тибо Куртуа – при этом голкипер «Реала» помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая болельщиков.
После нескольких попыток игроков «Атлетико» и главного тренера Диего Симеоне успокоить трибуны главный арбитр матча Матео Бускетс увел команды в раздевалки. Матч был остановлен на 10 минут, впоследствии ожидание продлили еще на 5 минут.
Спустя 15 минут матч был возобновлен с 69-й минуты.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости