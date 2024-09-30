«Реал» до 3 очков сократил отставание от «Барселоны» после 8-го тура Ла Лиги
«Реал» приблизился к «Барселоне» по итогам 8-го тура Ла Лиги.
Команда Карло Анчелотти разделила очки с «Атлетико» (1:1) в 8-м туре.
Теперь на счету действующих чемпионов Испании 18 очков. От лидирующей «блауграны» они отстают на три балла.
«Атлетико» идет на третьем месте с 16 очками, но опередить его еще может «Вильярреал» (14 очков, 7 игр).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости