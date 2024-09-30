«Реал» до 3 очков сократил отставание от «Барселоны» после 8-го тура Ла Лиги

«Реал» приблизился к «Барселоне» по итогам 8-го тура Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти разделила очки с «Атлетико» (1:1) в 8-м туре.

Теперь на счету действующих чемпионов Испании 18 очков. От лидирующей «блауграны» они отстают на три балла.

«Атлетико » идет на третьем месте с 16 очками, но опередить его еще может «Вильярреал » (14 очков, 7 игр).