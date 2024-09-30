«Реал» провел 36 матчей без поражений во всех турнирах. Последнее было в январе

«Реал» не проигрывает с зимы.

Команда Карло Анчелотти разделила очки с «Атлетико » (1:1) в 8-м туре Ла Лиги .

В последний раз она уступала именно в дерби – 18 января 2024 года в Кубке Испании.

Серия «Реала » без поражений насчитывает 36 матчей во всех турнирах. 2 октября он встретится с «Лиллем» в Лиге чемпионов.