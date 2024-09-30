«Реал» провел 36 матчей без поражений во всех турнирах. Последнее было в январе
«Реал» не проигрывает с зимы.
Команда Карло Анчелотти разделила очки с «Атлетико» (1:1) в 8-м туре Ла Лиги.
В последний раз она уступала именно в дерби – 18 января 2024 года в Кубке Испании.
Серия «Реала» без поражений насчитывает 36 матчей во всех турнирах. 2 октября он встретится с «Лиллем» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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