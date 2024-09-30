«Реал» не обыгрывает «Атлетико» в 4 матчах Ла Лиги подряд – 3 ничьих и поражение

«Реал» не обыгрывает «Атлетико» в Ла Лиге более двух лет.

Дерби в 8-м туре Ла Лиги завершилось вничью (1:1). «Реал » не побеждает «Атлетико » в 4 последних матчах Ла Лиги – у команды Карло Анчелотти поражение и 3 ничьих. Последний раз «Реал » выигрывал дерби в рамках чемпионата Испании в сентябре 2022 года.