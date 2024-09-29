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Александр Мостовой готов приехать в сборную России: «Мы тоже хотим забить Вьетнаму»

Александр Мостовой высказался на тему возможного вызова Артема Дзюбы в сборную.

В списке лучших бомбардиров в истории сборной России Артем Дзюба и Александр Кержаков делят первое место, забив по 30 голов. У Мостового спросили, есть ли смысл Валерию Карпину вызвать Дзюбу, чтобы тот забил гол и обошел Кержакова.

– У меня такой же вопрос, как и у Карпина: «Зачем?». И Карпин понимает, и сам Артем. Можно, конечно, вызвать, но можно и нас некоторых вызвать. Мы тоже хотим забить Вьетнаму. И сто процентов забьем.

– Если Карпин вас вызовет в сборную, готовы приехать?

– Ну, конечно. Если с Вьетнамом играть, и я приеду, – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
logoСборная России по футболу
logoАлександр Мостовой
logoВалерий Карпин
logoСборная Вьетнама по футболу
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