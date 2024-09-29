Александр Мостовой готов приехать в сборную России: «Мы тоже хотим забить Вьетнаму»
Александр Мостовой высказался на тему возможного вызова Артема Дзюбы в сборную.
В списке лучших бомбардиров в истории сборной России Артем Дзюба и Александр Кержаков делят первое место, забив по 30 голов. У Мостового спросили, есть ли смысл Валерию Карпину вызвать Дзюбу, чтобы тот забил гол и обошел Кержакова.
– У меня такой же вопрос, как и у Карпина: «Зачем?». И Карпин понимает, и сам Артем. Можно, конечно, вызвать, но можно и нас некоторых вызвать. Мы тоже хотим забить Вьетнаму. И сто процентов забьем.
– Если Карпин вас вызовет в сборную, готовы приехать?
– Ну, конечно. Если с Вьетнамом играть, и я приеду, – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости