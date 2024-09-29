Первак о «Спартаке»: «Тренер из Сербии, спортивный директор из Португалии, гендиректор занимался консалтингом. Проходят мимо хороших воспитанников, пока направление на покупку иностранцев»
Юрий Первак высказался об отношении к воспитанникам в «Спартаке».
– Какие позиции нужно укреплять зимой?
– Никто не скажет, как будет изменяться «Спартак». Главный тренер из Сербии, спортивный директор из Португалии, гендиректор ранее занимался консалтингом. Пока у них направление на покупку иностранцев, клуб проходит мимо своих хороших воспитанников.
Летом можно было вернуть Глушенкова. Слышал в кулуарах, что Павел Андреев предлагал Максима в «Спартак», но клуб не захотел. А в «Зените» он играет очень здорово теперь.
– Говорят, у Глушенкова не очень сложились отношения в первый приход в «Спартак».
– Того руководства в клубе уже нет, так что не вижу проблемы, – сказал бывший гендиректор «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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