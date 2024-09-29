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Егор Титов: «Не вижу причин, почему Станковичу должны не доверять. Видно, что и команда верит в тренера»

Егор Титов высказался о «Спартаке» и Деяне Станковиче.

– «Спартак» в последних семи матчах выиграл лишь дважды. Можно ли говорить о том, что команда попала в яму или не стоит кричать, что все пропало?

– Мы все привыкли, что «Спартак» такой клуб, когда нет результата, начинаются разговоры, что надо начинать все заново. Но заново начинать не надо. Да, есть небольшая ямка, а календарь сейчас непростой, и по результату может быть и хуже. Из того, что мне не нравится – стало меньше появляться голевых моментов, не так ярко выглядит Барко. Но есть ограничения в атаке, нет ротации.

Надеюсь, что негативные прогнозы не случатся, и «Спартак» в ближайших матчах поправит свое положение. Не вижу глобальных проблем в команде. Видимо, ребята подустали.

– Для Станковича хорошо, что к нему есть доверие у ветеранов и болельщиков? Да и журналисты не сильно критикуют. Раньше уже после пары поражений требовали менять тренера.

– Правильно. Видно, что и команда верит в тренера. Не вижу причин, почему Станковичу должны не доверять. Но есть одно но: на предстоящей короткой дистанции будет много интересных матчей, и если не будет результата, то будут вопросы.

Матч в Санкт‑Петербурге был лакмусовой бумажкой. Команда показала, что может и умеет играть против сильных соперников. И если бы была еще и победа, в тот момент было бы фантастикой. В матче с «Локомотивом» у «Спартака» не получилось. Есть победы на классе, а есть поражения на классе. Это как раз и было классическое поражение, без особых моментов. «Локомотив» был сильнее, их молодежь показала, что может обыгрывать любого.

– Поражение пойдет на пользу? Тренер поймет, на кого может рассчитывать в будущем?

– Конечно. Следующий матч в чемпионате с «Ростовом». Как говорил нам Олег Иванович Романцев: «Обосрались». Ставил тот же состав на следующую игру и добавлял: «У вас есть возможность отмазаться. Отмазывайтесь!» И в 99,99% у нас получалось отмазаться. Так что у «Спартака» есть возможность отмазаться за невнятный матч, за закономерное поражение при таком количестве болельщиков. Давно такого не видел в Черкизово, – сказал экс-капитан «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЕгор Титов
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
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