«Спартаковцы будто вагоны разгружали всю ночь перед матчем – не успевали за соперниками. У «Локо» все заточено на хорошую быструю игру». Колыванов о дерби

Игорь Колыванов оценил игру «Локомотива» и «Спартака» в дерби.

В матче 10-го тура Мир РПЛ «Локомотив» одержал победу со счетом 3:1.

– «Спартак » в этом матче выглядел как не «Спартак», «Локомотив» не дал ему играть в свой футбол. Все перекрывали, все делали быстро.

Было такое ощущение, что спартаковцы всю ночь накануне матча разгружали вагоны – выглядели тяжеловато. И они не успевали за игроками соперника. В движении, в скорости, в мобильности «Спартак» выглядел как-то удручающе.

Многие сказали уже о том, что Станкович в этой игре перемудрил с составом – наверное, соглашусь с этим, раз проиграли. Видимо, хотел удивить, попробовать что-то новое. Но не получилось.

– «Локо» этой победой сделал заявку на то, что сможет реально включиться в борьбу за что-то серьезное?

– В начале сезона многие предрекали «Локо» борьбу за 5-6 места, а они вон как держатся молодцом. И пока предпосылок для того, чтобы «Локомот ив» развалился, я не вижу. У них все заточено на хорошую быструю игру с интересными футболистами и моментами, – сказал экс-игрок сборной России.

Как же Станкович начудил с составом и тактикой на «Локо». Катастрофа