«Спартаковцы будто вагоны разгружали всю ночь перед матчем – не успевали за соперниками. У «Локо» все заточено на хорошую быструю игру». Колыванов о дерби
В матче 10-го тура Мир РПЛ «Локомотив» одержал победу со счетом 3:1.
– «Спартак» в этом матче выглядел как не «Спартак», «Локомотив» не дал ему играть в свой футбол. Все перекрывали, все делали быстро.
Было такое ощущение, что спартаковцы всю ночь накануне матча разгружали вагоны – выглядели тяжеловато. И они не успевали за игроками соперника. В движении, в скорости, в мобильности «Спартак» выглядел как-то удручающе.
Многие сказали уже о том, что Станкович в этой игре перемудрил с составом – наверное, соглашусь с этим, раз проиграли. Видимо, хотел удивить, попробовать что-то новое. Но не получилось.
– «Локо» этой победой сделал заявку на то, что сможет реально включиться в борьбу за что-то серьезное?
– В начале сезона многие предрекали «Локо» борьбу за 5-6 места, а они вон как держатся молодцом. И пока предпосылок для того, чтобы «Локомотив» развалился, я не вижу. У них все заточено на хорошую быструю игру с интересными футболистами и моментами, – сказал экс-игрок сборной России.
Как же Станкович начудил с составом и тактикой на «Локо». Катастрофа
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