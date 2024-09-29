Саттон о 0:3: «Карабах» лучше сыграл с «Тоттенхэмом», чем «МЮ» сегодня. За такую игру тренеров обычно увольняют»
Крис Саттон оценил игру «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом» (0:3).
«Карабах» в четверг лучше сыграл с «Тоттенхэмом» (0:3), чем «Манчестер Юнайтед» сегодня.
За такую игру тренеров обычно увольняют», – сказал бывший нападающий «Челси».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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