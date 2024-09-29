У «МЮ» лишь 1 гол в АПЛ дома в трех матчах сезона – Зиркзе забил «Фулхэму» в 1-м туре

У «Манчестер Юнайтед» лишь 1 гол в домашних матчах нынешнего сезона АПЛ.

Сегодня «МЮ» уступил «Тоттенхэму » (0:3) на «Олд Траффорд » в матче 6-го тура.

В трех домашних матчах сезона-2024/25 «Манчестер Юнайтед » забил лишь 1 гол – Джошуа Зиркзе отличился в матче 1-го тура с «Фулхэмом» (1:0). При этом команда Эрика тен Хага пропустила в этих матчах 6 мячей.

«МЮ» разгромлен дома дважды в этом сезоне – «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом»