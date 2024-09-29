У «МЮ» лишь 1 гол в АПЛ дома в трех матчах сезона – Зиркзе забил «Фулхэму» в 1-м туре
У «Манчестер Юнайтед» лишь 1 гол в домашних матчах нынешнего сезона АПЛ.
Сегодня «МЮ» уступил «Тоттенхэму» (0:3) на «Олд Траффорд» в матче 6-го тура.
В трех домашних матчах сезона-2024/25 «Манчестер Юнайтед» забил лишь 1 гол – Джошуа Зиркзе отличился в матче 1-го тура с «Фулхэмом» (1:0). При этом команда Эрика тен Хага пропустила в этих матчах 6 мячей.
«МЮ» разгромлен дома дважды в этом сезоне – «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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