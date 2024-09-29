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  • Янг о 0:3: «МЮ» даже не пытался навязать борьбу «Тоттенхэму», все было плохо от начала до конца. У «шпор» было столько моментов, будто они хозяева поля»
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Янг о 0:3: «МЮ» даже не пытался навязать борьбу «Тоттенхэму», все было плохо от начала до конца. У «шпор» было столько моментов, будто они хозяева поля»

Эшли Янг оценил игру «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом» (0:3).

«Манчестер Юнайтед» ничего не показал. Не было ни усилий, ни самоотдачи, ни лидеров на поле. Игра была разрозненной, игроки действовали каждый сам по себе.

Все было плохо от начала до конца. Они даже не попытались навязать борьбу «Тоттенхэму».

У «шпор» было столько моментов, что они выглядели как хозяева поля. Болельщики «Юнайтед» будут разочарованы, и это вполне оправдано», – сказал полузащитник «Эвертона», ранее игравший в «МЮ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoЭвертон
logoЭшли Янг
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
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