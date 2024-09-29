«МЮ» после ухода Фергюсона разгромно проиграл больше матчей чемпионата, чем за 27 лет при шотландце
«Манчестер Юнайтед» без Алекса Фергюсона громят чаще, чем при шотландце.
Сегодня команда Эрика тен Хага крупно уступила «Тоттенхэму» на своем поле – 0:3.
За время работы Фергюсона (1986-2013) манкунианцы в чемпионате Англии провели 1035 матчей и проиграли с разницей как минимум в три гола 22 из них.
При всех следующих тренерах «МЮ» крупно проиграл 23 из 424 матчей в АПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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