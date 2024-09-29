«МЮ» разгромлен дома дважды в этом сезоне – «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом»

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь два из пяти домашних матчей в этом сезоне.

Команда Эрика тен Хага сегодня уступила «Тоттенхэму » (0:3) в 6-м туре АПЛ . Также манкунианцы ранее были разгромлены на «Олд Траффорд» «Ливерпулем » с таким же счетом. У «Фулхэма» и «Барнсли» «МЮ » выиграл, с «Твенте» сыграл вничью. Следующий домашний матч «Юнайтед» проведет 19 октября – против «Брентфорда».