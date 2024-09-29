«МЮ» разгромлен дома дважды в этом сезоне – «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом»
«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь два из пяти домашних матчей в этом сезоне.
Команда Эрика тен Хага сегодня уступила «Тоттенхэму» (0:3) в 6-м туре АПЛ.
Также манкунианцы ранее были разгромлены на «Олд Траффорд» «Ливерпулем» с таким же счетом.
У «Фулхэма» и «Барнсли» «МЮ» выиграл, с «Твенте» сыграл вничью.
Следующий домашний матч «Юнайтед» проведет 19 октября – против «Брентфорда».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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