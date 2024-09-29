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«МЮ» разгромлен дома дважды в этом сезоне – «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом»

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь два из пяти домашних матчей в этом сезоне.

Команда Эрика тен Хага сегодня уступила «Тоттенхэму» (0:3) в 6-м туре АПЛ.

Также манкунианцы ранее были разгромлены на «Олд Траффорд» «Ливерпулем» с таким же счетом.

У «Фулхэма» и «Барнсли» «МЮ» выиграл, с «Твенте» сыграл вничью.

Следующий домашний матч «Юнайтед» проведет 19 октября – против «Брентфорда».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoОлд Траффорд
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoЭрик тен Хаг
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