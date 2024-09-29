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  • «МЮ» не побеждает три игры – две ничьих и поражение. Команда тен Хага выиграла 3 из 9 матчей сезона
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«МЮ» не побеждает три игры – две ничьих и поражение. Команда тен Хага выиграла 3 из 9 матчей сезона

«Манчестер Юнайтед» три матча не может одержать победу.

Команда Эрика тен Хага сегодня была разгромлена на своем поле «Тоттенхэмом» в 6-м туре АПЛ – 0:3.

В последний раз манкунианцы выигрывали 17 сентября – у «Барнсли» (7:0) в Кубке лиги. Затем они дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Всего в девяти матчах этого сезона у клуба три победы.

3 октября «МЮ» выступит в гостях у «Порту» в Лиге Европы.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoЭрик тен Хаг
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