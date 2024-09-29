Артига о 0:0 с «Крыльями»: «Даже перед матчами с большими клубами «Химки» думают о том, как выиграть. Если судить по игре, ничья – справедливый результат»

Тренер «Химок» Франк Артига назвал справедливой ничью с «Крыльями Советов» (0:0).

– Если бы вам перед игрой сказали, что «Химки» сыграют вничью, были ли вы довольны этим?

– Нет. Нас никогда не устраивает ничья. Даже при подготовке к матчам против больших команд мы думаем только о том, как выиграть. Меня бы не устроила ничья, но если судить о том, как складывалась игра, то думаю, что это самый справедливый результат. Мы отыграли на ноль в обороне, но не реализовали свои моменты. «Химки» показали хорошую игру, как и «Крылья Советов».

– В первом тайме у «Химок» было много моментов, а во втором только один у Бакаева. Почему?

– Первый тайм мы отыграли хорошо, а во втором «Крылья Советов » завладели преимуществом. Это можно объяснить тем, что они все‑таки играли дома при своих фанатах против прямого конкурента, – сказал Артига .