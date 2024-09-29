«Краснодар» психологически переиграл «Зенит», постоянно навязывал свое видение. Чудо, что он возродился и создает здоровую конкуренцию петербуржцам». Игнатьев о победе «быков»
«Краснодар» – боевая единица в нашем футболе. Обратное могут говорить только люди, не верующие в чудо, а чудо – это как раз то, что «Краснодар» возродился и создает здоровую конкуренцию «Зениту».
Дело даже не в счете. Все могло быть иначе, если бы Кордоба не воспользовался ошибкой. Дело в самой игровой постановке, качестве.
Стоит отметить, насколько психологически уверены были в себе краснодарцы, несмотря на статус соперника. «Краснодар» действовал по своему четкому плану. Хозяева вышли на поле хорошо подготовленными в физическом плане и не уступали «Зениту» с точки зрения быстроты и работоспособности.
При этом психологически «Краснодар» даже переиграл «Зенит», постоянно навязывал свое видение и представление. Думаю, ничейный результат был бы справедливее, однако в таких матчах не бывает безоговорочного лидера.
Но все‑таки раньше просматривалось, что «Зенит» имеет в каких‑то компонентах преимущество. Здесь я этого не ощутил», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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