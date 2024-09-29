Мурад Мусаев: «Краснодар» не боялся «Зенита», была правильная ментальность. Надо, чтобы этот огонь не погас»
Мурад Мусаев доволен, что «Краснодар» не боялся «Зенит».
«Тяжелый матч, с «Зенитом» по-другому не может быть.
Давно мы не выигрывали у «Зенита», трудно описать свои эмоции. В глазах игроков была видна максимальная уверенность во время подготовки. Это важно с точки зрения ментальности. Надо, чтобы этот огонь не погас, еще дров подкидывать.
Мы шли в атаку и прессинговали до конца. У нас был правильная ментальность, мы не боялись «Зенит». Мы могли проиграть, но все равно были бы довольны содержанием игры», – сказал тренер «Краснодара».
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