«Музыка Промеса не выглядит кринжово, поставлю четверку. Не против совместного трека – главное, чтобы вернулся в Россию». Рэпер Млечный о творчестве футболиста

Рэпер Млечный оценил музыкальное творчество Квинси Промеса.

– Слушал ли ты когда-то треки Промеса?

– Да. Учитывая, что он в первую очередь футболист, его музыка производит только положительное впечатление. Я не очень люблю западную музыку, потому что не знаю английского, а для меня важен текст. Но скажу так: музыка Промеса не выглядит кринжово. Поставлю четверку. Для его аудитории – прикольно.

– У тебя есть трек, посвященный «Спартаку», который ты исполнял на «Лукойл Арене».

– Да, два года песня играла перед матчами.

– Хотел бы записать совместный трек с Промесом?

– Как раз, когда мы делали эту песню, была такая идея. Люди из «Спартака», с которыми я взаимодействовал, пытались это пролоббировать, но до дела это так и не дошло. Сейчас я все еще не против, но главное, чтобы он вернулся живой и здоровый в Россию. Могла бы получиться прикольная история, – сказал рэпер и болельщик «Спартака» Иван Бреднев, наиболее известный как Млечный.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

В середине мая нидерландского игрока освободили из-под стражи в Дубае под залог – ему было запрещено покидать страну. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был задержан задержан полицией после сборов «Спартака» в ОАЭ по делу о ДТП в Дубае, которое впоследствии было закрыто.