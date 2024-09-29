  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Музыка Промеса не выглядит кринжово, поставлю четверку. Не против совместного трека – главное, чтобы вернулся в Россию». Рэпер Млечный о творчестве футболиста
51

«Музыка Промеса не выглядит кринжово, поставлю четверку. Не против совместного трека – главное, чтобы вернулся в Россию». Рэпер Млечный о творчестве футболиста

Рэпер Млечный оценил музыкальное творчество Квинси Промеса.

Слушал ли ты когда-то треки Промеса?

– Да. Учитывая, что он в первую очередь футболист, его музыка производит только положительное впечатление. Я не очень люблю западную музыку, потому что не знаю английского, а для меня важен текст. Но скажу так: музыка Промеса не выглядит кринжово. Поставлю четверку. Для его аудитории – прикольно.

У тебя есть трек, посвященный «Спартаку», который ты исполнял на «Лукойл Арене».

– Да, два года песня играла перед матчами.

Хотел бы записать совместный трек с Промесом?

– Как раз, когда мы делали эту песню, была такая идея. Люди из «Спартака», с которыми я взаимодействовал, пытались это пролоббировать, но до дела это так и не дошло. Сейчас я все еще не против, но главное, чтобы он вернулся живой и здоровый в Россию. Могла бы получиться прикольная история, – сказал рэпер и болельщик «Спартака» Иван Бреднев, наиболее известный как Млечный.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

В середине мая нидерландского игрока освободили из-под стражи в Дубае под залог – ему было запрещено покидать страну. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был задержан задержан полицией после сборов «Спартака» в ОАЭ по делу о ДТП в Дубае, которое впоследствии было закрыто.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoКвинси Промес
logoСпорт-Экспресс
музыка
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Юнайтед» из Дубая о Промесе: «Федерация не заявляет. Пытаемся пинать – оснований для отказа нет и не может быть»
1025 сентября, 18:04
Адвокат Промеса: «Квинси верит, что суд его оправдает. Сделали запросы о дополнительных расследованиях»
720 сентября, 13:45
Защита Промеса не ожидает экстрадиции из ОАЭ до конца года. Слушание может пройти в ноябре
1120 сентября, 10:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм». 0:3 – Соланке сделал счет крупным, Бруну удален! Онлайн-трансляция
1177 минут назадLive
Гюндоган – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Вальверде – 2-й, Педри – 4-й, Модрич – 9-й
99 минут назад
Самый молодой автор гола в истории сборной России. Кто это из футболистов РПЛ?
216 минут назадСпецпроект
«Вдруг кто-то пропустил, сколько мы засадили «Зениту». Жена главы селекционной службы «Краснодара» выложила фото с поднятыми в виде V пальцами
3833 минуты назадФото
Нгамале забил махачкалинскому «Динамо» в падении через себя после навеса Бителло
434 минуты назадВидео
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Бетис» – «Эспаньол», «Атлетик» сыграл вничью с «Севильей»
19543 минуты назадLive
xG «Тоттенхэма» в 1-м тайме – 2, «МЮ» – 0,34. «Шпоры» били в 4 раза чаще и владели мячом 62% времени
2343 минуты назад
Бруну удален за удар в голень Мэддисону в падении. Хавбек «МЮ», вероятно, поскользнулся
5554 минуты назадФото
Пенальти в ворота «Динамо» на 3-й минуте матча с «Динамо» Махачкала отменен после ВАР. Мяч отскочил от головы в руку Фернандесу
1457 минут назад
«МЮ» пропустил спустя 155 секунд в матче с «Тоттенхэмом» – так рано команде тен Хага не забивали в АПЛ с августа 2023-го
40сегодня, 16:07
Ко всем новостям
Последние новости
Пас о «Реале»: «Я получал столько времени, сколько заслуживал, играя с лучшими в мире. С детства восхищался Модричем и Кроосом, Родриго – один из самых техничных игроков, что я видел»
1 минуту назад
LEON Вторая лига Б. «Зенит-2» на выезде обыграл «Родину-М», «Луки-Энергия» победили «Спартак-2»
116 минут назадLive
Первая лига. «Торпедо» поделило очки с «Сочи», «Балтика» обыграла «Чайку», «Енисей» разгромил «Урал»
1917 минут назад
Осинькин о возможной отставке после 0:0 с «Химками»: «Вбросы поступают без конца – нет дыма без огня, наверное. «Крылья» недооценили соперника, как и многие – спросите «Зенит»
217 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Страсбура», «Нант» поделил очки с «Сент-Этьеном», «Тулуза» проиграла «Лиону»
2518 минут назад
LEON Вторая лига А. «Кубань» победила «Челябинск», «Велес» уступил «Ленинградцу», «Родина-2» забила 5 голов «Химику»
220 минут назад
Артур ударил в пах ногой Пальцеву и получил желтую в матче «Динамо» и «Махачкалы»
621 минуту назад
У Бруну первое удаление в «МЮ» – в 242-м матче. Предыдущая красная была в 2019-м в «Спортинге»
321 минуту назад
Женский «Зенит» проиграл суд «Динамо» по делу о трансфере Шестерневой. Петербуржцы требовали вдвое больше за переход футболистки
137 минут назад
Орлов о матче «Краснодар» – «Зенит»: «Наиграли на этот результат – «быки» были агрессивнее, активнее. Сперцян смотрелся ярче Вендела и Клаудиньо, Караваев – без комментариев»
344 минуты назад