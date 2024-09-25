Гендиректор «Юнайтед» из Дубая о Промесе: «Федерация не заявляет. Пытаемся пинать – оснований для отказа нет и не может быть»

В «Юнайтед» из Дубая рассказали о трудностях с регистрацией Квинси Промеса.

Экс-нападающий «Спартака» подписал годичный контракт с «Юнайтед» из ОАЭ в начале сентября.

«Федерация не заявляет. Мяч на их стороне.

Пытаемся их пинать. Никаких оснований для незаявления игрока у них нет и не может быть. Ждем», – сказал гендиректор дубайского клуба Илие Чебану.