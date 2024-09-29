Канчельскис о Глушенкове: «В плане реализации чем-то напоминает меня, тоже хорошо использует шансы. Радует, что он всегда хочет завершить атаку, а не запороть ее»
Андрей Канчельскис сравнил себя с Максимом Глушенковым.
«Я все-таки играл справа в атаке, у него позиция другая. В одном сезоне я забил 14 голов, Глушенков тоже хорошо использует свои шансы. В плане реализации он чем-то напоминает меня.
Радует, что он нацелен на ворота и всегда хочет завершить атаку, а не запороть ее. Так что Глушенков – молодец», – сказал бывший полузащитник «МЮ».
В текущем сезоне Глушенков сыграл за «Зенит» семь матчей в Мир РПЛ, в них он отметился семью голами и одной результативной передачей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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