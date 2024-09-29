Канчельскис о Глушенкове: «В плане реализации чем-то напоминает меня, тоже хорошо использует шансы. Радует, что он всегда хочет завершить атаку, а не запороть ее»

Андрей Канчельскис сравнил себя с Максимом Глушенковым.

«Я все-таки играл справа в атаке, у него позиция другая. В одном сезоне я забил 14 голов, Глушенков тоже хорошо использует свои шансы. В плане реализации он чем-то напоминает меня.

Радует, что он нацелен на ворота и всегда хочет завершить атаку, а не запороть ее. Так что Глушенков – молодец», – сказал бывший полузащитник «МЮ».

В текущем сезоне Глушенков сыграл за «Зенит » семь матчей в Мир РПЛ , в них он отметился семью голами и одной результативной передачей.