Семак про 0:2 с «Краснодаром»: «Обидное поражение. Игра была до ошибки, и эту грубейшую ошибку допустил «Зенит»

Сергей Семак огорчен проигрышем «Краснодару» (0:2).

– Как вы оцениваете матч? Что сейчас испытываете?

– Тяжелая игра, минимум моментов. Могли забить как мы, так и «Краснодар », но явных голевых моментов было мало. Игра была до ошибки, и, к сожалению, эту грубейшую ошибку допустили мы, поэтому и проиграли.

– Что скажете по игре? Все, что вы просили, команда делала на поле до первого пропущенного гола?

– Нет. Начали первый тайм неплохо, были хороший контроль и подходы к чужим воротам, но после невынужденных ошибок игра поменялась, и «Краснодар» завладел преимуществом, оказывая давление на нас.

Тяжелый матч, качество игры было абсолютно средним, минимум моментов и много борьбы, чувствовалось напряжение. Повторюсь: игра была до ошибки, и первыми ее допустили мы, пропустив обидный мяч.

– Что скажете про игру Максима Глушенкова? Не поспешили с его выходом в стартовом составе?

– Нет, она была нормальной. Максим играл хорошо и обострял. Мне нечего предъявить ему, он играл хорошо и достаточно остро, как и обычно. Другое дело, что атакующая группа «Зенита» при контроле мяча и выходе из обороны сыграла не так, как нам хотелось бы. Такие матчи бывают, что поделать.

– Почему Мантуана заменили на Караваева в перерыве? Он что‑то делал не так?

– Он был «на карточке». При такой игре и его позиции нам хотелось к минимуму свести риски. Тем более нам при обстоятельствах нужно было бы соблюдать лимит, если бы захотели делать другие замены. Заменили его, исходя из важности позиции. Если не учитывать обидную ошибку, то Караваев сыграл нормально. К сожалению, футбол – это игра ошибок.

– Согласны, что этому поражению не нужно придавать особенного значения? Ведь это всего лишь один матч в сезоне.

– Это естественно. У нас будут как хорошие матчи, так и плохие. Обидное поражение, но это футбол. Будем готовиться к следующему матчу, – сказал главный тренер «Зенита ».