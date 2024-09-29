Глава «Локо»: «Не планировали продавать Глушенкова «Зениту». Но раз так получилось, мы перестроились, задействовали резервы. Благо у нас очень хорошая академия»
После 10 матчей красно-зеленые делят первое место в Мир РПЛ с «Краснодаром», опережая «Зенит» на одно очко.
— Леонченко (гендиректор «Локомотива» – прим. Спортс”) летом сказал, что «Локомотив» после ухода Глушенкова не станет слабее. Это воспринималось многими со смехом.
— Мы не планировали продавать Максима «Зениту». Но раз так получилось, мы перестроились, задействовали наши резервы. Благо у «Локомотива» очень хорошая академия, хорошо выстроенная работа по подготовке молодых игроков.
Два года назад мы с вами общались, и я говорил, что «Локомотив» будет делать ставку на талантливых молодых российских игроков. В том числе воспитанников нашей системы. Мы эту систему развиваем, понимаем, как надо доводить игроков после молодежной команды до уровня конкурентоспособности, и тихо двигаемся по этому пути. Какие-то результаты есть.
— Гордитесь, что сегодня подавляющее большинство игроков «Локомотива» — россияне?
— Это вызывает у меня гордость. Очень рад тому, что это заходит нашим болельщикам. Сегодня [на матче со «Спартаком» – 3:1] мы установили своеобразный рекорд по посещаемости. Предыдущие 20 тысяч мы разменивали только на матчах Лиги чемпионов.
Получается, это вызывает гордость не только у меня. Мы же работаем для болельщиков, для железнодорожников. Значит это интересно большому числу людей, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».
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