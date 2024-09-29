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  • Президент «Атлетико» перед дерби с «Реалом»: «В нашем клубе нет расистов или антирасистов. Прошу всех болельщиков вести себя должным образом»
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Президент «Атлетико» перед дерби с «Реалом»: «В нашем клубе нет расистов или антирасистов. Прошу всех болельщиков вести себя должным образом»

Президент «Атлетико» ответил на обвинения в адрес клуба и фанатов в расизме.

Ранее фанаты «Атлетико», в частности, призвали идти на сегодняшнее дерби с «Реалом» в масках, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без угрозы наказания. Это осудила Ла Лига, сообщив, что будет требовать немедленного ареста зачинщиков движения.

«Я прошу всех болельщиков вести себя должным образом.

Есть одна очень понятная вещь: я не считаю, что в «Атлетико Мадрид» есть расисты, антирасисты или кто-то в этом роде... Речь идет об организованном объединении фанатов, и, как и у всех, у них есть своя группа, которая сосредоточена на таких темах», – заявил Энрике Сересо СМИ после обеда с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Он заверил, что они всегда выступают за спокойствие и что «матчи проходят хорошо, поскольку люди ходят с детьми, приходят семьями, чтобы посмотреть футбольный матч, а не войну».

Также Сересо заявил, что задачей команды Диего Симеоне будет обеспечить домашнюю победу.

«Мы собираемся выйти и победить. У нас отличная команда, и мы верим, что можем обыграть любого соперника, включая «Реал Мадрид», – добавил президент «Атлетико».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Relevo
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
болельщики
Энрике Сересо
logoФлорентино Перес
дискриминация
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