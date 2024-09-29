Ла Лига пожаловалось на твит фаната, призвавшего устроить «ксенофобскую» акцию на мадридском дерби. Он предлагал скандировать «Обезьяна» в честь экс-вратаря «Атлетико» Бургоса

Ла Лига намерена пресекать расистские акции на мадридском дерби.

Сегодня «Атлетико» примет «Реал» в 8-м туре Ла Лиги.

По сообщению Marca, Ла Лига внимательно следит за всем, что происходит вокруг воскресного матча на «Метрополитано». За последние несколько часов была остановлена ​​акция, призванная замаскировать расистские выкрики.

Один из болельщиков предложил в твиттере устроить акцию в честь бывшего вратаря «Атлетико» Хермана Бургоса, позднее работавшего помощником Диего Симеоне. Идея заключалась в том чтобы устроить в его честь стоячие овации на 13-й минуте матча, а также скандировать посвященную ему кричалку: «Обезьяна, обезьяна Бургос» («Обезьяна» – давнее прозвище вратаря – Спортс’‘).

Позднее этот пользователь получил сообщение с корпоративного аккаунта Ла Лиги, заверяющее, что организация пожалуется на твит, поощряющий дискриминацию игрока по ксенофобским признакам.

Ла Лига подчеркивает, что «ни при каких обстоятельствах не потерпит подобного поведения». Организация заявила, что подобные действия не только наносят ущерб имиджу спорта и Испании, а также представляют собой прямую угрозу благополучию всех болельщиков.

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