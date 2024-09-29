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  • Ла Лига пожаловалось на твит фаната, призвавшего устроить «ксенофобскую» акцию на мадридском дерби. Он предлагал скандировать «Обезьяна» в честь экс-вратаря «Атлетико» Бургоса
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Ла Лига пожаловалось на твит фаната, призвавшего устроить «ксенофобскую» акцию на мадридском дерби. Он предлагал скандировать «Обезьяна» в честь экс-вратаря «Атлетико» Бургоса

Ла Лига намерена пресекать расистские акции на мадридском дерби.

Сегодня «Атлетико» примет «Реал» в 8-м туре Ла Лиги.

По сообщению Marca, Ла Лига внимательно следит за всем, что происходит вокруг воскресного матча на «Метрополитано». За последние несколько часов была остановлена ​​акция, призванная замаскировать расистские выкрики.

Один из болельщиков предложил в твиттере устроить акцию в честь бывшего вратаря «Атлетико» Хермана Бургоса, позднее работавшего помощником Диего Симеоне. Идея заключалась в том чтобы устроить в его честь стоячие овации на 13-й минуте матча, а также скандировать посвященную ему кричалку: «Обезьяна, обезьяна Бургос» («Обезьяна» – давнее прозвище вратаря – Спортс’‘).

Позднее этот пользователь получил сообщение с корпоративного аккаунта Ла Лиги, заверяющее, что организация пожалуется на твит, поощряющий дискриминацию игрока по ксенофобским признакам.

Ла Лига подчеркивает, что «ни при каких обстоятельствах не потерпит подобного поведения». Организация заявила, что подобные действия не только наносят ущерб имиджу спорта и Испании, а также представляют собой прямую угрозу благополучию всех болельщиков.

Экс-тренер «Атлетико» Бургос о реплике про Ямаля: «Я хотел сделать ему комплимент, говорил с юмором. Мое прозвище – «Обезьяна», это противоречит всему сказанному об этом»

Ла Лига требует арестовать фанатов «Атлетико», предложивших прийти в масках на дерби, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без последствий

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
болельщики
стадионы
Херман Бургос
соцсети
Метрополитано
дискриминация
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