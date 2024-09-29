Что там в МЛС: Месси и Миранчук ушли от поражений, Лео спас «Интер» голом из-за штрафной

У ставшего блондином Суареса сбился прицел.

«Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» в новом туре МЛС пропустили первыми, но вытащили ничьи со счетом 1:1. Команда Лионеля Месси принимала дома «Шарлотт», а Алексей Миранчук ездил на выезд к «Филадельфии Юнион».

У Месси 15+10 в 16 матчах, «Майами» претендует на рекорд лиги по очкам

«Интер» пропустил на 57-й минуте: отличился поляк Кароль Свидерски – участник двух Евро и ЧМ-2022. Но «Майами» играл заметно лучше «Шарлотт» (21:9 по ударам), а больше всего моментов нашел как раз Месси. И именно выстрел капитана через 10 минут оказался голевым.

Лео подхватил мяч за пределами штрафной, на замахе убрал защитника и с левой ноги отправил мяч точно в уголок.

В оставшееся время победу могли вырвать обе команды. «Интер» претендовал на пенальти (отменили после просмотра ВАР), «Шарлотт» забил из офсайда.

А уже на 102-й минуте перекрасившийся в блондина Луис Суарес не попал вот отсюда.

«Интер» ближе к плей-офф сбавил ход: после серии побед уже третья ничья подряд.

● Однако команда Херардо Мартино все еще на серии из восьми матчей без поражений. В последний раз «Майами» проигрывал 7 июля – тогда без Месси, Суареса и Жорди Альбы влетели «Цинциннати» с теннисным счетом 1:6.

● «Интер» сохраняет уверенное лидерство: восемь очков отрыва от «Коламбус Крю» в Восточной конференции (у конкурента еще игра в запасе), семь – от «ЛА Гэлакси» в общей таблице МЛС. Команда все ближе к первому номера посева в плей-офф.

● «Интер» гонится за рекордом лиги по очкам за регулярный сезон. Сейчас у команды 65 баллов, а осталось три тура. Рекорд в 2021-м установил «Нью-Инглэнд Революшн» с 73 очками.

Для исторического достижения «Майами» необходимы три победы из трех. Но календарь сложный: остались выезды к «Коламбус Крю» (вторая команда Востока) и «Торонто» (бьется за зону плей-офф), а также домашняя игра против мотивированного оставить рекорд у себя «Нью-Инглэнда».

● Месси забил 15-й гол в 16 матчах сезона МЛС. У аргентинца также 10 голевых, что в сумме дает 25 результативных очков: это позволяет Лео делить второе место в лиге по гол+пас, хотя он провел в среднем на 10 матчей меньше конкурентов.

Миранчук запустил голевую атаку, которую завершил Лобжанидзе

Алексей провел очередные 90 минут без замен. В двух предыдущих турах он уходил с голом, но на этот раз ограничился участием в результативной атаке. В Филадельфии тоже оба мяча залетели во втором тайме: на 61-й минуте «Атланта» пропустила, а через 10 минут отыгралась.

Это Миранчук подобрал мяч, который не смог перехватить защитник, и отдал в штрафную на Даниэля Риоса. Мексиканец покатил на набежавшего крайнего защитника Брукса Леннона, последовала подача во вратарскую, где лучше всех сориентировался грузин Саба Лобжанидзе.

Таймкод – 4:45.

Лобжанидзе – лидер «Атланты» в этом сезоне МЛС по голевым действиям: насобирал 8+3 в 27 матчах. Миранчук рассказывал «Спорт-Экспрессу», что самые близкие отношения в команде у него как раз с грузинским полузащитником:

«Саба был первый, к кому я подошел. Пришел на командный завтрак, все там уже были, и я подсел к нему. Сразу начали разговаривать. И с Бартошом Слишем тоже хорошо общаемся. В целом американский менталитет таков, что все открытые, всегда спрашивают, как дела и чем помочь. В адаптации в команде не было никаких проблем, сразу, с первого дня, ко мне все хорошо отнеслись. Помогают по любым моментам! С Сабой и Бартошем отношения самые близкие».

За три тура до финиша регулярки «Атланта» идет 11-й на Востоке. До зоны стыков за плей-офф всего три очка, но плотность такая, что на эти два места претендуют практически все команды, не попавшие напрямую в первую семерку.

У «Атланты» остались домашние игры с «Монреалем» (10-я команда Востока, тоже бьется за плей-офф) и «Орландо» (идет четвертым), а также выезд к «Нью-Йорк Ред Буллс» (идет шестым).

В этом туре «Нью-Йорк РБ» неожиданно крупно влетел в дерби «Нью-Йорк Сити» – 1:5. Хотя клубы располагаются в таблице по соседству.

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Фото: Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Megan Briggs