«Интер Майами» с Месси сыграл вничью трижды подряд. Ранее была серия из 5 побед
«Интер Майами» сыграл вничью трижды подряд.
Сегодня клуб из Флориды поделил очки с «Шарлотт» (1:1) в матче МЛС. Лионель Месси принимал участие во всех трех последних играх, забив в них один гол.
Перед этим у «Интер Майами» была серия из 5 побед.
После 31 матча команда Херардо Мартино с 65 очками лидирует в общей таблице лиги. До начала плей-офф флоридцам осталось провести три игры.
Что там в МЛС: Месси и Миранчук ушли от поражений, Лео спас «Интер» голом из-за штрафной
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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