«Интер Майами» с Месси сыграл вничью трижды подряд. Ранее была серия из 5 побед

«Интер Майами» сыграл вничью трижды подряд.

Сегодня клуб из Флориды поделил очки с «Шарлотт» (1:1) в матче МЛС . Лионель Месси принимал участие во всех трех последних играх, забив в них один гол.

Перед этим у «Интер Майами » была серия из 5 побед.

После 31 матча команда Херардо Мартино с 65 очками лидирует в общей таблице лиги. До начала плей-офф флоридцам осталось провести три игры.

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