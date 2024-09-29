  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тен Хаг об «МЮ»: «Мы сделали ставку на молодых игроков, нельзя ожидать, что они будут на уровне. Это связано с финансами и другими ограничениями, с которыми приходится иметь дело»
7

Тен Хаг об «МЮ»: «Мы сделали ставку на молодых игроков, нельзя ожидать, что они будут на уровне. Это связано с финансами и другими ограничениями, с которыми приходится иметь дело»

Эрик тен Хаг посетовал на финансовые ограничения «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что клуб понес убытки в размере 113,2 млн фунтов за сезон-2023/24. Пятый подряд дефицит бюджета объясняется сложностью соблюдения финансовых правил Премьер-лиги и УЕФА.

«Мы проделали хорошую работу, если говорить о нашем сегодняшнем положении, учитывая все ограничениями, которые у нас были.

Я понимаю впечатление, которое у многих сложилось о «Манчестер Юнайтед», потому что у клуба такая великая история, но мы сделали выбор в пользу молодых игроков, и нельзя ожидать, что они будут на должном уровне.

Выбор, который мы сделали, также связан с финансами и другими ограничениями, с которыми нам приходится иметь дело.

У нас высокие цели, и мы хотим достичь их в этом сезоне и в последующие годы.  За последние два года эта команда показала, на что она способна, проявляя терпение. С терпением мы сможем выиграть трофеи, а сейчас нам нужно стать более стабильными», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» терпит убытки пятый год подряд, за последний – 113,2 млн фунтов, несмотря на рекордные доходы. Клуб уверен, что не нарушит финансовые правила

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
финансовый фэйр-плей
logoЭрик тен Хаг
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тен Хаг о критике: «Нужно ее уважать, но я не читаю все. Некоторые из них – это очень хорошие советы»
13вчера, 11:55
Эрик тен Хаг: «МЮ» должен выигрывать трофеи – вот что представляет собой этот клуб. Хотим попасть в ЛЧ, у нас есть два пути – в АПЛ и ЛЕ»
43вчера, 10:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Италии. «Лацио» победил «Торино», «Рома» сыграет с «Венецией», «Наполи» против «Монцы»
6016 минут назад
«Ты все равно посредственность». Лавиа расписался на мяче, которым Палмер оформил покер «Брайтону»
1138 минут назадФото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Жирона» в гостях у «Сельты»
18040 минут назадLive
Месси назвал арбитра «сукиным сыном» за то, что тот не фиксировал на нем фолы в матче с «Шарлотт». Лео получил желтую за споры с судьей после игры
39сегодня, 11:37Видео
Член совета директора «Локо» Филатов: «Мы полностью сожрали «Спартак». Преимущество было тотальным»
32сегодня, 11:17
Анчелотти запретил игрокам спорить с судьей в дерби с «Атлетико»: тренеру «Реала» не понравилась ситуация с «Алавесом». Винисиуса попросили не отвлекаться от игры
28сегодня, 11:15
Чемпионат России. «Крылья» примут «Химки», московское «Динамо» в гостях у махачкалинского
2227сегодня, 10:57
Фанат предлагал скандировать «обезьяна» на мадридском дерби – якобы в честь экс-вратаря «Атлетико» Бургоса. Ла Лига пожаловалась на его твит
9сегодня, 10:48
Френки де Йонг: «Неправда, что я получаю 37 млн евро в год в «Барсе». Моя зарплата очень, очень, очень далека от этой суммы. Я близок к возвращению»
13сегодня, 10:45
Юран о «Спартаке»: «Отставание от лидера в 8 очков – катастрофа. В «Спартаке» всегда ставили максимальные задачи. А сейчас что?»
26сегодня, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
62 минуты назад
Батраков о повышенном внимании к нему: «Очень много пишут, нужно немного успокоиться. Сыграл я не первую и не последнюю игру»
19 минут назад
«Атлетико» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
16сегодня, 07:58
«Реал» отговорил Мбаппе от посещения дерби с «Атлетико», чтобы избежать инцидентов
426 минут назад
Первая лига. «Енисей» разгромил «Урал», «Торпедо» против «Сочи», «Балтика» сыграет с «Чайкой»
18сегодня, 08:55
«Бавария» сообщила, что Кейн получил болезненный удар по голеностопу в игре с «Байером». Обследование показало положительную динамику
42 минуты назад
Джейми О′Хара: «Челси» может побороться за титул, настолько они хороши. Единственная проблема – Санчес и защита»
454 минуты назад
Алексей Батраков: «Никакого реального предложения от «Зенита» у меня не было, это просто придумывают. Я в «Локомотиве» и хочу побеждать каждую игру»
1154 минуты назад
Мурад Мусаев: «Краснодар» не боялся «Зенита», была правильная ментальность. Надо, чтобы этот огонь не погас»
10сегодня, 11:28
LEON Вторая лига Б. «Зенит-2» на выезде обыграл «Родину-М», «Луки-Энергия» против «Спартака-2»
1сегодня, 11:00Live