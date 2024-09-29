Тен Хаг об «МЮ»: «Мы сделали ставку на молодых игроков, нельзя ожидать, что они будут на уровне. Это связано с финансами и другими ограничениями, с которыми приходится иметь дело»
Ранее стало известно, что клуб понес убытки в размере 113,2 млн фунтов за сезон-2023/24. Пятый подряд дефицит бюджета объясняется сложностью соблюдения финансовых правил Премьер-лиги и УЕФА.
«Мы проделали хорошую работу, если говорить о нашем сегодняшнем положении, учитывая все ограничениями, которые у нас были.
Я понимаю впечатление, которое у многих сложилось о «Манчестер Юнайтед», потому что у клуба такая великая история, но мы сделали выбор в пользу молодых игроков, и нельзя ожидать, что они будут на должном уровне.
Выбор, который мы сделали, также связан с финансами и другими ограничениями, с которыми нам приходится иметь дело.
У нас высокие цели, и мы хотим достичь их в этом сезоне и в последующие годы. За последние два года эта команда показала, на что она способна, проявляя терпение. С терпением мы сможем выиграть трофеи, а сейчас нам нужно стать более стабильными», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» терпит убытки пятый год подряд, за последний – 113,2 млн фунтов, несмотря на рекордные доходы. Клуб уверен, что не нарушит финансовые правила
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