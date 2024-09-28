  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тен Хаг о критике: «Нужно ее уважать, но я не читаю все. Некоторые из них – это очень хорошие советы»
4

Тен Хаг о критике: «Нужно ее уважать, но я не читаю все. Некоторые из них – это очень хорошие советы»

Эрик тен Хаг рассказал о том, как относитися к критическим высказываниям.

«В первую очередь нужно уважать критику. Ее достаточно.

В работе главным тренером приходится иметь с этим делом, но я не могу принимать во внимание каждую критику. Конечно, я не читаю всю критику.

Мне нужно знать лишь некоторую, и некоторая из них – это очень хорошие советы.

Но для меня главное – это видеть состяоние команды и то, какие области нам нужно улучшить.

Продолжать быть методичными, чтобы направлять команду по правильному пути и убедждаться, что ты делаешь правильные шаги, чтобы получить от нее максимум», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Irvine Times
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Анчелотти о возможных оскорблениях Винисиуса в матче с «Атлетико»: «Правосудие принимает меры. Другие организации позаботятся об этом»
5 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Осасуны», «Сосьедад» Захаряна против «Валенсии»
24сегодня, 08:10
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Ньюкасла», «Арсенал» примет «Лестер», «Челси» – «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс» 
6344 минуты назадLive
Корнеев о Тикнизяне: «Почему «Локомотив» должен отпускать в бесплатную аренду в какую-то там «Севилью»? Пусть испанцы платят за трансфер»
1653 минуты назад
Андрей Канчельскис: «Англия не загнивает. В Лондоне и Манчестере есть бедные районы, похожие на Бирюлево, но все нормально. Футбол, в отличие от нас, не загнивает – точно»
58сегодня, 11:08
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Краснодара», «Спартак» против «Локомотива», ЦСКА играет с «Ахматом»
363сегодня, 11:00Live
Карло Анчелотти: «Винисиус выиграет «Золотой мяч», думаю. Он заслуживает»
35сегодня, 10:58
«У Ямаля есть потенциал стать одним из лучших в истории. Он не похож ни на кого, огромный талант». Давид Сильва о вингере «Барсы»
22сегодня, 10:57
Эрик тен Хаг: «МЮ» должен выигрывать трофеи – вот что представляет собой этот клуб. Хотим попасть в ЛЧ, у нас есть два пути – в АПЛ и ЛЕ»
29сегодня, 10:44
Смотрите бесплатный образовательный курс от Спортса’’ – «Прожектор Трибуны». Становитесь спортивными блогерами!
сегодня, 10:30Трибуна
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити». 0:1 – Гвардиол забил на 35-й. Онлайн-трансляция
139 минут назадLive
«Шанхай Порт» выиграл у «Циндао Вест Кост» благодаря дублю Оскара и вернулся в лидеры. «Шанхай» Слуцкого был первым два часа
516 минут назад
Давид Сильва: «Футбол стал роботизированным, у талантов меньше свободы. Тики-таку сегодня сложнее увидеть»
16 минут назад
Дуглас Сантос: «Соболев усиленно работает, на износ, приезжает раньше многих. Мы действуем достаточно жестко на тренировках, чтобы он привыкал»
727 минут назад
ЦСКА – «Ахмат». 2:0 – Файзуллаев забил, у Хелвена 1+1. Онлайн-трансляция
1229 минут назадLive
Жемалетдинов получил мышечную травму на 4-й минуте матча с «Ахматом». Его заменил Мусаев
135 минут назад
Пеп Гвардиола: «Родри незаменим. Вы можете сказать: «У тебя есть деньги, чтобы купить такого игрока». Но таких нет на рынке»
1446 минут назад
ЦСКА представил Пьянича перед матчем с «Ахматом»
3сегодня, 11:14Видео
LEON Вторая лига Б. «Динамо» Санкт-Петербург принимает «Чертаново», «Амкар» в гостях у «Акрона-2»
сегодня, 11:00Live
Федотова и Адиева предлагали на пост тренера «Оренбурга» вместо Деограсии (Sport24)
4сегодня, 10:43