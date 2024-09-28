Тен Хаг о критике: «Нужно ее уважать, но я не читаю все. Некоторые из них – это очень хорошие советы»
Эрик тен Хаг рассказал о том, как относитися к критическим высказываниям.
«В первую очередь нужно уважать критику. Ее достаточно.
В работе главным тренером приходится иметь с этим делом, но я не могу принимать во внимание каждую критику. Конечно, я не читаю всю критику.
Мне нужно знать лишь некоторую, и некоторая из них – это очень хорошие советы.
Но для меня главное – это видеть состяоние команды и то, какие области нам нужно улучшить.
Продолжать быть методичными, чтобы направлять команду по правильному пути и убедждаться, что ты делаешь правильные шаги, чтобы получить от нее максимум», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Irvine Times
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