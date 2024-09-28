Эрик тен Хаг: «МЮ» должен выигрывать трофеи – вот что представляет собой этот клуб. Хотим попасть в ЛЧ, у нас есть два пути – в АПЛ и ЛЕ»
Эрик тен Хаг рассказал о задачах «Манчестер Юнайтед».
«Я считаю, что мы должны добиваться успеха и выигрывать трофеи. Вот что представляет собой этот клуб.
У «МЮ» есть амбиции играть на самом высоком уровне, и мы хотим попасть в Лигу чемпионов. Это ясно. Сейчас у нас есть два пути – один в Премьер-лиге, а другой – в Лиге Европы», – сказал тренер «Юнайтед» тен Хаг.
Опубликовано: Sports
Источник: Irvine Times
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