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  • «МЮ» терпит убытки пятый год подряд, за последний – 113,2 млн фунтов, несмотря на рекордные доходы. Клуб уверен, что не нарушит финансовые правила
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«МЮ» терпит убытки пятый год подряд, за последний – 113,2 млн фунтов, несмотря на рекордные доходы. Клуб уверен, что не нарушит финансовые правила

«Манчестер Юнайтед» зафиксировал убыток по итогам финансового года.

The Guardian передает, что доходы манкунианцев оказались рекордными – 661,8 млн фунтов, однако расходы были еще выше.

В результате пятый год подряд «МЮ» терпит убытки, в этот раз – в размере 113,2 млн фунтов. Отмечается, что по итогам сезона-2021/22 они составляли 115,5 млн, сезона-2022/23 – 42,1 млн. Рост суммы в сравнении с прошлым годом объясняется увеличением трансферных выплат.

Правила прибыльности и устойчивости АПЛ (PSR) допускают потери в размере 105 млн фунтов за три года, однако существуют вычеты в отношении инвестиций в инфраструктуру, академию и женские команды. В «Юнайтед» считают, что все требования соблюдены, как и в случае с финансовым фэйр-плей УЕФА.

«МЮ» уже предпринял ряд мер по сокращению расходов, благодаря чему рассчитывает экономить от 40 до 45 млн фунтов в год. При этом попадание в Лигу Европы вместо Лиги чемпионов привело к падению доходов от трансляций на 30 млн фунтов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛига Европы УЕФА
бизнес
финансовый фэйр-плей
деньги
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