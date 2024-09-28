У Батракова 13 (7+6) очков в 10 матчах РПЛ. Хавбек «Локо» ассистировал Воробьеву в игре со «Спартаком»
Алексей Батраков отдал 6-ю голевую передачу в сезоне Мир РПЛ.
Полузащитник «Локомотива» ассистировал Дмитрию Воробьеву в матче против «Спартака» (3:1, второй тайм).
Теперь на счету 19-летнего футболиста 7 забитых мячей и 6 результативных передач в 10 матчах чемпионата России. Больше очков по системе «гол+пас» нет ни у кого.
Статистику Батракова можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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