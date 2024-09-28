У Батракова 13 (7+6) очков в 10 матчах РПЛ. Хавбек «Локо» ассистировал Воробьеву в игре со «Спартаком»

Алексей Батраков отдал 6-ю голевую передачу в сезоне Мир РПЛ.

Полузащитник «Локомотива » ассистировал Дмитрию Воробьеву в матче против «Спартака » (3:1, второй тайм).

Теперь на счету 19-летнего футболиста 7 забитых мячей и 6 результативных передач в 10 матчах чемпионата России. Больше очков по системе «гол+пас» нет ни у кого.

Статистику Батракова можно найти здесь .