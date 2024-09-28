«За Батраковым следят скауты европейских клубов. Испания, Италия, Франция, Германия – самые подходящие для него лиги». Агент Барбоза о хавбеке «Локо»
В 9 матчах сезона Мир РПЛ на счету 19‑летнего полузащитника «Локомотива» 7 голов и 5 ассистов.
— У Батракова большой потенциал. От него большие ожидания, у него есть все данные. Надо много ждать от него, он может играть одну из ведущих ролей в РПЛ.
— Им уже интересуются в Европе?
— Безусловно, скауты европейских клубов следят за ним. Это футболист, который существенно выделяется и показывает высокий уровень. Так что за ним и дальше будут следить. Посмотрим, как он дальше будет играть.
В конце сезона наверняка может случиться сюрприз. Имею в виду, что может возникнуть существенный интерес от других клубов. Там уже возникает вопрос, готовы ли в «Локомотиве» его отпустить.
— Какой бы чемпионат ему подошел?
— Он бы мог играть в абсолютно любом чемпионате. Хотя думаю, что ему намного легче играть в Испании, Италии, Франции, Германии. Это самые подходящие лиги для него, — сказал футбольный агент.
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