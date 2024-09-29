«Краснодар» выиграл все 5 матчей против команд из верхней половины таблицы РПЛ. Общий счет – 10:1
«Краснодар» удачно выступает против лидеров чемпионата России в этом сезоне.
Сегодня команда Мурада Мусаева на своем поле одолела «Зенит» (2:0) в 10-м туре Мир РПЛ.
«Краснодар» выиграл все пять матчей против команд из верхней половины турнирной таблицы – обыграны «Зенит» (2:0), ЦСКА (2:1), «Динамо» (1:0), «Локомотив» (3:0), «Ростов» (2:0). Общий счет в этих матчах – 10:1 в пользу «быков».
Кроме того, только «Краснодар» еще не терял очки в играх против команд из верхней половины в этом сезоне.
Команда идет на 1-м месте в турнирной таблице с 24 очками. Столько же у «Локомотива», идущего вторым. «Зенит» – третий с 23 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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