Мостовой не считает Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Не смешите. Уберите Кордобу у «Краснодара», и сразу будет понятен уровень. Играют футболисты, а не тренеры»
Александр Мостовой не считает Мурада Мусаева лучшим тренером Мир РПЛ.
– Мусаев – лучший тренер РПЛ прямо сейчас?
– Не смешите меня. Какой еще лучший тренер?
Игроки «Краснодара» обыграли игроков «Зенита» – это факт. А после одной победы такими фразами разбрасываться смешно.
Уберите Кордобу у «Краснодара», и сразу будет понятен уровень Мусаева. На поле играют футболисты, а не тренеры, – заявил бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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