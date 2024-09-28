Мостовой не считает Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Не смешите. Уберите Кордобу у «Краснодара», и сразу будет понятен уровень. Играют футболисты, а не тренеры»

Александр Мостовой не считает Мурада Мусаева лучшим тренером Мир РПЛ.

– Мусаев – лучший тренер РПЛ прямо сейчас?

– Не смешите меня. Какой еще лучший тренер?

Игроки «Краснодара» обыграли игроков «Зенита » – это факт. А после одной победы такими фразами разбрасываться смешно.

Уберите Кордобу у «Краснодара », и сразу будет понятен уровень Мусаева . На поле играют футболисты, а не тренеры, – заявил бывший полузащитник «Спартака».