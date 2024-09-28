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  • Мостовой о поражении «Спартака»: «Команда была похожа на амебу, ни резкости, ни движения. Не сказать, что «Локомотив» сыграл намного лучше, просто реализовали свои моменты»
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Мостовой о поражении «Спартака»: «Команда была похожа на амебу, ни резкости, ни движения. Не сказать, что «Локомотив» сыграл намного лучше, просто реализовали свои моменты»

Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Локомотива» (1:3).

«Спартак» был похож на амебу в игре с «Локомотивом». Не было ни агрессивности, ни резкости, ни быстроты, ни движения. И этим воспользовались железнодорожники.

При этом нельзя сказать, что красно-зеленые сыграли намного лучше. Просто реализовали свои моменты в отличие от спартаковцев», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
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