Мостовой о поражении «Спартака»: «Команда была похожа на амебу, ни резкости, ни движения. Не сказать, что «Локомотив» сыграл намного лучше, просто реализовали свои моменты»

Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Локомотива» (1:3).

«Спартак » был похож на амебу в игре с «Локомотивом ». Не было ни агрессивности, ни резкости, ни быстроты, ни движения. И этим воспользовались железнодорожники.

При этом нельзя сказать, что красно-зеленые сыграли намного лучше. Просто реализовали свои моменты в отличие от спартаковцев», – сказал бывший полузащитник сборной России.