Мостовой о поражении «Спартака»: «Команда была похожа на амебу, ни резкости, ни движения. Не сказать, что «Локомотив» сыграл намного лучше, просто реализовали свои моменты»
Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Локомотива» (1:3).
«Спартак» был похож на амебу в игре с «Локомотивом». Не было ни агрессивности, ни резкости, ни быстроты, ни движения. И этим воспользовались железнодорожники.
При этом нельзя сказать, что красно-зеленые сыграли намного лучше. Просто реализовали свои моменты в отличие от спартаковцев», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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