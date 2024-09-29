Глава «Локо» о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Надо действовать корректно и уважительно. Нельзя переходить определенную линию. Но у болельщиков свой взгляд»
В «Локомотиве» высказались о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».
– Как относитесь к самой резонансной кричалке этого сезона «Зенит» – позор российского футбола», что это, на ваш взгляд, такое?
– Наверное, выражение каких-то эмоций болельщиков. Я всегда считаю, что надо действовать корректно и уважительно по отношению ко всем нашим соперникам по лиге.
У болельщиков свое видение, свой взгляд. Но считаю, что нельзя переходить определенную линию к другому клубу в оскорбительном отношении. Но у болельщиков может быть свой взгляд на какие-то вещи, – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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