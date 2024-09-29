«Роналду был прав, говоря, что «МЮ» нужно все перестроить. Нужно прислушиваться к тем, кто был там в эпоху Фергюсона». Саа о клубе

Луи Саа считает, что «Манчестер Юнайтед» прислушался к критике Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду был прав, когда два года назад сказал, что «Манчестер Юнайтед» нужно все перестроить, он был прав. Я думаю, что отчасти они перестроили все из-за того, что он сказал в том интервью [Пирсу Моргану] – посмотрите на тренировочную площадку и разговоры о новом стадионе, все изменилось.

Также можно оценить приход Руда ван Нистелроя . Такие вещи требуют времени, но, похоже, люди в клубе начали прислушиваться, они начали понимать, что чувствуют болельщики. Правильно, что клуб прислушался к людям, которые были там в эпоху сэра Алекса Фергюсона , болельщики хотят вернуть именно это чувство.

Клуб должен прислушиваться к таким людям, как Роналду, Рио Фердинанд , Райан Гиггз , Пол Скоулз и Руд ван Нистелрой, этому клубу нужно снова понять, как побеждать. Криштиану и Рио говорили о том, каким был клуб раньше, и о том, что игрокам нужно обрести ту уверенность, которая была у нас. Перестройка клуба поможет в этом», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед » Casino Hawks.