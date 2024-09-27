Флик о Левандовском: «Лучшая «девятка» последних 10 лет»

Ханс-Дитер Флик высоко оценил мастерство Роберта Левандовского.

«Для меня он лучшая «девятка» последних 10 лет. Фронт его работы – у чужих ворот и в штрафной, и он хорошо с нею справляется.

Также вокруг него есть футболисты, способные отдать последний пас», – сказал главный тренер «Барселоны ».