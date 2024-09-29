«Барселона» проиграла «Осасуне» впервые с 2020 года – после 8 побед и ничьей
«Барселона» больше четырех лет не проигрывала «Осасуне».
В 8-м туре Ла Лиги команда Ханси Флика потерпела поражение со счетом 2:4.
В последний раз до этого дня «блауграна» уступала клубу из Памплоны в июле 2020 года. С тех пор были 8 побед и одна ничья.
Дома «Осасуна» не обыгрывала «Барселону» с 2012 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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