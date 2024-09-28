«Краснодар» победил «Зенит» впервые с 2018 года. Прервалась серия из 12 матчей
«Краснодар» обыграл «Зенит» впервые с 2018 года.
«Быки» выиграли матч 10-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0.
Это первая победа «Краснодара» над «Зенитом» с 7 апреля 2018 года – тогда кубанская команда обыграла петербуржцев со счетом 2:1. Прервалась серия из 12 матчей без побед.
Кроме того, Мурад Мусаев впервые за свою тренерскую карьеру одержал победу над Сергеем Семаком. Ранее у него было 6 поражений и 1 ничья в матчах против этого соперника.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Wildstat
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