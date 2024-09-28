«Краснодар» победил «Зенит» впервые с 2018 года. Прервалась серия из 12 матчей

«Краснодар» обыграл «Зенит» впервые с 2018 года.

«Быки» выиграли матч 10-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0.

Это первая победа «Краснодара » над «Зенитом » с 7 апреля 2018 года – тогда кубанская команда обыграла петербуржцев со счетом 2:1. Прервалась серия из 12 матчей без побед.

Кроме того, Мурад Мусаев впервые за свою тренерскую карьеру одержал победу над Сергеем Семаком . Ранее у него было 6 поражений и 1 ничья в матчах против этого соперника.