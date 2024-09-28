«У Ямаля есть потенциал стать одним из лучших в истории. Он не похож ни на кого, огромный талант». Давид Сильва о вингере «Барсы»
Давид Сильва допустил, что Ламин Ямаль может стать одним из лучших футболистов.
17-летний вингер «Барселоны» забил 3 гола и сделал 5 передач в 7 матчах этого сезона Ла Лиги.
«Он не похож ни на кого. Это очень молодой футболист, но он играет с огромной уверенностью в себе.
Будем надеяться, что так будет и дальше, потому что у него есть потенциал стать одним из лучших в истории.
Хотя мы знаем, что поддерживать этот уровень сложно. Но у него огромный талант и мастерство», – сказал бывший полузащитник сборной Испании Давид Сильва.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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