Морьентес о Ямале в топ-3 лучших игроков мира: «Поставлю в топ-5. Он может стать одним из величайших»

Фернандо Морьентес высоко оценил игру Ламина Ямаля.

17-летний вингер «Барселоны» забил 3 гола и сделал 5 передач в 7 матчах этого сезона Ла Лиги .

– Входит ли сейчас Ламин Ямаль в тройку лучших футболистов?

– Ламин – великолепный игрок. На текущий момент он может стать одним из величайших.

Не решусь включить его в топ-3, но поставлю в топ-5, – сказал бывший нападающий «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес.