Морьентес о Ямале в топ-3 лучших игроков мира: «Поставлю в топ-5. Он может стать одним из величайших»
Фернандо Морьентес высоко оценил игру Ламина Ямаля.
17-летний вингер «Барселоны» забил 3 гола и сделал 5 передач в 7 матчах этого сезона Ла Лиги.
– Входит ли сейчас Ламин Ямаль в тройку лучших футболистов?
– Ламин – великолепный игрок. На текущий момент он может стать одним из величайших.
Не решусь включить его в топ-3, но поставлю в топ-5, – сказал бывший нападающий «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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