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Ямаль хромая покинул поле после матча с «Хетафе». У вингера «Барсы» ушиб голеностопа, но травма незначительная

Ламин Ямаль получил ушиб в матче с «Хетафе».

«Барселона» одержала победу в матче 7-го тура Ла Лиги (1:0).

Как сообщила журналист COPE Елена Кондис, вингер после матча хромал, покидая поле. Он получил ушиб голеностопа, но повреждение незначительное.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: COPE
logoБарселона
logoХетафе
logoЛа Лига
logoтравмы
logoЛамин Ямаль
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