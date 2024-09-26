Ямаль хромая покинул поле после матча с «Хетафе». У вингера «Барсы» ушиб голеностопа, но травма незначительная
Ламин Ямаль получил ушиб в матче с «Хетафе».
«Барселона» одержала победу в матче 7-го тура Ла Лиги (1:0).
Как сообщила журналист COPE Елена Кондис, вингер после матча хромал, покидая поле. Он получил ушиб голеностопа, но повреждение незначительное.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: COPE
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