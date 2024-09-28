Николаев о пенальти «Спартака» в ворота «Локо»: «Решение справедливое. Карпукас рисковал, пытаясь сыграть в мяч и выставляя ногу на пути Бонгонда»

Алексей Николаев оценил эпизод с пенальти в ворота «Локомотива».

Железнодорожники победили «Спартак » в 10-м туре Мир РПЛ (3:1).

На 13-й минуте арбитр Владислав Безбородов зафиксировал фол Артема Карпукаса на Тео Бонгонда в штрафной площади «Локомотива ». ВАР подтвердил решение. Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый удар.

«В этом эпизоде Карпукас рисковал, пытаясь сыграть в мяч и выставляя ногу на пути Бонгонда. В итоге был назначен справедливый пенальти. Проверка ВАР? Каждый такой эпизод с падением в штрафной площади проверяется ВАР», – сказал бывший арбитр ФИФА.