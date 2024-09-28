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  • Николаев о пенальти «Спартака» в ворота «Локо»: «Решение справедливое. Карпукас рисковал, пытаясь сыграть в мяч и выставляя ногу на пути Бонгонда»
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Николаев о пенальти «Спартака» в ворота «Локо»: «Решение справедливое. Карпукас рисковал, пытаясь сыграть в мяч и выставляя ногу на пути Бонгонда»

Алексей Николаев оценил эпизод с пенальти в ворота «Локомотива».

Железнодорожники победили «Спартак» в 10-м туре Мир РПЛ (3:1). 

На 13-й минуте арбитр Владислав Безбородов зафиксировал фол Артема Карпукаса на Тео Бонгонда в штрафной площади «Локомотива». ВАР подтвердил решение. Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый удар.

«В этом эпизоде Карпукас рисковал, пытаясь сыграть в мяч и выставляя ногу на пути Бонгонда. В итоге был назначен справедливый пенальти. Проверка ВАР? Каждый такой эпизод с падением в штрафной площади проверяется ВАР», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Николаев
logoВладислав Безбородов
logoТео Бонгонда
logoМатч ТВ
logoЭсекиэль Барко
logoАртем Карпукас
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